– Rozmawiałem z panem prezesem [Wisłockim - red.] i poinformowałem go, że ja już od ponad dwóch miesięcy mam prawo rozwiązać umowę z winy klubu - przyznał Małecki w rozmowie z portalem krakow.naszemiasto.pl.

30-letni skrzydłowy ma spory problem, bo w tej chwili przebywa na wypożyczeniu do Spartaka Trnawa. Słowacki klub również ma jednak problemy finansowe i nie wiadomo, czy Polak pozostanie w nim do końca sezonu. – Nie wiem, jak to się wszystko zakończy. Sytuacja w Spartaku rzeczywiście nie jest ciekawa. Zawodnicy odchodzą. W Wiśle też jest wciąż wielka niewiadoma - mówi zawodnik.

Małecki trzecim piłkarzem, którego straci Wisła?

Małecki przyznał, że nowy prezes Wisły Kraków poprosił go o cierpliwość. - Po rozmowie z panem Wisłockim też jeszcze poczekam na rozwój wydarzeń, choć nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja - zdradził piłkarz. Jeżeli cierpliwości mu jednak zabraknie, to będzie on trzecim zawodnikiem, którego straci Wisła. Wcześniej na rozwiązanie kontraktu z winy klubu zdecydowali się bowiem Zoran Arsenic i Dawid Kort.