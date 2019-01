Jakub Błaszczykowski rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg i szuka nowego klubu. Reprezentant Polski był o krok od związania się z Wisłą Kraków, ale dramatyczna sytuacja klubu sprawiła, że temat upadł. Sytuację chce wykorzystać Górnik Zabrze - informuje dziennik "Sport". Zespół Marcina Brosza zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy.

Jakub Błaszczykowski grał w młodzieżowych drużynach Górnika Zabrze w 2002 roku. W zabrzańskim klubie spędził kilka miesięcy i odszedł do częstochowskiego klubu KS Stradom. Później związał się z Wisłą Kraków, z której odszedł do Borussii Dortmund.

Błaszczykowski nie dla Wisły Kraków. Są inne oferty

Powrót Błaszczykowskiego do Wisły w zimie 2019 roku jest praktycznie niemożliwy. Menedżer reprezentanta Polski już rozpoczął poszukiwania nowej drużyny. 33-letni skrzydłowy mógłby trafić do Major League Soccer (USA), ale wolałby zostać w Europie. Zainteresowanie byłym piłkarzem Borussii Dortmund i VfL Wolfsburg przejawia kilka klubów z Niemiec.

Wisła Kraków upadnie? Policja weszła do klubu

Policja weszła we wtorek do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła - poinformował Szymon Jadczak, dziennikarz TVN. Prokuratura Okręgowa w Krakowie rozpoczyna śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Śledztwo ma poprowadzić Jan Kościsz, prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim "Misiek", przywódcę kiboli Wisły Kraków - informuje portal eurosport.tvn24.pl. RMF FM podaje, że w Krakowie została przeprowadzona gigantyczna akcja krakowskiej policji i prokuratury. We wtorkowy poranek przed budynkiem TS Wisła stało kilka radiowozów. Do środka weszli funkcjonariusze wraz z psem tropiącym.