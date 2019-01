tilow3 godzinę temu Oceniono 17 razy 17

Gdyby Sarapata należała do PO, już dawno w świetle kamer tvpis o 6 nad ranem byłaby wyprowadzano do aresztu w kajdankach. Ale, że należy do mafii, czyli stanowi kluczowe dla władzy stanowisko, wszystko odbędzie się po cichu. I bez obaw! nie po to PiS przejmował sądy, żeby komuś coś się stało, Trochę szumu dla publiki a suweren ma krótka pamięć. No i ta skuteczna propaganda, "głupi Polacy wszystko kupują" - przytaczając klasyka Morawieckiego.