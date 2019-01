W środę w Myślenicach zawodnicy Wisły Kraków spotkają się z nowym prezesem klubu Rafałem Wisłockim i Bogusławem Leśnodorskim, którego kancelaria LSW pomaga Wiśle wyjść z kryzysu. Jak dowiedział się Sport.pl będą to rozmowy ostatniej szansy. Jeżeli się nie powiodą, to już 16 stycznia aż dziesięciu piłkarzy otrzyma prawo jednostronnego rozwiązania kontraktu. Czarny scenariusz oznaczałby, że ligowy sezon na Reymonta dokończą juniorzy.

Sądny dzień: 16 stycznia 2019 roku

Lista zawodników, którzy złożyli wezwania do zapłaty zaległych pensji, jest długa. W teorii kontrakty mogą rozwiązać: Tibor Halilović, Marko Kolar, Vullnet Basha, Dawid Kort i Jakub Bartkowski. Piłkarzem Wisły nie jest już Zoran Arsenić, który był jednocześnie najbardziej wartościowym graczem krakowskiego klubu (choć działacze wciąż chcą z nim negocjować).

Pisma złożyli też kolejni wiślacy. 16 stycznia prawo do rozwiązania kontraktu zyskają: Rafał Pietrzak, Mateusz Lis, Michał Buchalik, Rafał Boguski, Maciej Sadlok, Jakub Bartosz, Martin Kostal czy Marcin Grabowski. Jeżeli więc do następnej środy na ich kontach nie pojawią się wypłaty, to za dziesięć dni może okazać się, że jeśli klub w ogóle przetrwa, to sezon będzie musiał dokończyć juniorami wspieranymi przez Pawła Brożka i Marcina Wasilewskiego.

– Trudno nam w cokolwiek uwierzyć, bo pieniędzy nie ma. Jedyne, co możemy usłyszeć, to kolejną obietnicę. Tych było wiele. Każdy chce pomóc Wiśle. Gdyby udało się przelać jedną czy dwie pensje, to jestem pewny, że wielu chłopaków wstrzymałoby się z decyzjami. Ale na razie nie ma żadnych perspektyw, aby w to wierzyć – mówi nam anonimowo jeden z piłkarzy.

Wisłocki i Leśnodorski na ratunek Wiśle Kraków

Pomóc w uspokojeniu nastrojów ma Bogusław Leśnodorski, który od kilku dni zaangażował się w ratowanie Wisły Kraków. Były prezes Legii Warszawa i właściciel kancelarii LSW otrzymał od zarządu klubu pełnomocnictwo do rozmów z piłkarzami. W sobotę zawodnicy telefonicznie odebrali informacje, że w środę odbędzie się spotkanie z Leśnodorskim i prezesem Rafałem Wisłockim. – Potwierdzam, że dojdzie do takich rozmów – potwierdził Sport.pl Wisłocki.

Negocjacje odbędą się w bazie klubu w Myślenicach, gdzie 9 stycznia Maciej Stolarczyk zaplanował start przygotowań przed rundą wiosenną. Jeśli pertraktacje się nie powiodą, może okazać się, że większość piłkarzy Wisły zbliżającą się rundę rozpocznie w nowych zespołach.