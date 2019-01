mer-llink godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Brąmb, Brąmb...

Marzenka: - Cześ Misiek, tu ja.

Misiek: - Cześć, złotko. Już wróciłaś z urlopu? JAk się wypoczywało?

MArzenka: - Pysznie. Odcięta od telefonów, od maili, od gazet - na rajskiej wyspie. A co tu?

Misiek: - A tu wszyscy szukaja akcji Wisły. Ciągle jacys nowi "prawnicy" sie zgłaszaja do pomocy. A tymczasem Ly je zachachmęcił.

Marzenka: - Jacy prawnicy sie zgłaszaja? I kto akcje zachchmęcił?

Misiek: - A jakis Piech!

MArzenka: - Nie rozsmieszaj mnie. Na aplikacji łapał lufe za lufą. No a co z tymi akcjami?

Misiek: - NAjpierw Harting łgał, ze ma oryginały w sejfie w Sztokholmie. Potem Ly powiedział, że dał mu kserokopie, a oryginały sam ma w Las Vegas. No to gdzie sa te moje akcje?

MArzenka: - Ha, ha, ha, ha!!!!

Misiek: - Czego rżysz? AKcje miały wrócić do mnie po cichu...

Marzenak: - I wróca Misiek, wrócą.

Misiek: - Jak?

MArzenka: A od czego masz mnie, gamoniu? Leżą sobie spokojnie u mnie pod linoleum.

Misiek: - No to co mają Ly i ten Szwedzina?

MArzenka: - Jak je im dawałam, to wszystkim pokazałam. BYło tam napisane Wisła TS. ZAchwycili się, wzieli, podziekowali, schowali do tylnich kieszeni. I zadowoleni poszli.

Misiek: - No właśnie. I teraz je zachachmęcili..

Marzenka: - Oj Misiek. Wisła TS to nie TS Wisła!

Misiek: - Jak to?

MArzenka: - No kiedyś w antykwariacie zobaczyłam te akcje i kupiłam na wszelki wypadek. Takie ładnie wydrukowane w przedwojennym stylu. NAwet chciałam je oprawić i powiesić na ścianę. Ale dobrze że wsunełam do biurka.

Misiek: - No i co?

MArzenka: - Jak żóltek ze Szwedem chciali akcje, to im je pokazałam i dałam. A WIsła TS to było przed wojną przedsiębiorstwo Wisła - Transport Statkami. Wozili towary do Sandomierza i ludzi na Bielany w niedzielę. A Ly z HArtingiem preczytali tylko to, co duzymi literami, i łyknęli!

Misiek: - Czyli Ly ma w Las Vegas oryginalny chłam, a Szwedzina w Sztokholmie chłam kopiarkowy, tak?

MArzenka: - Tak Misiek.

Misiek: - No zawsze mówiłem, ze jesteś złota dziewczyna. Wiesz, nawet Bońka skrzyczałem, że ciebie publicznie beszta. A ty takie cudo!

Marzenka: - Zawsze wiedziałam, Misiek, że jesteś dżentelmen i w obronie kobiety staniesz. Dzieki.

Misiek: - No juz dobrze MArzenka. Starczy. Nie załzawiaj się.... To pilnuj dobrze tych akcjii pod linoleum. Przydadza się w sądzie.

MArzenka: - No