Legia Warszawa zimą bardzo się zmieni. Klub wzmocnili już Salvador Agra i Luis Rocha. Następny w kolejce jest Carlos Embalo z Palermo. Niewykluczone również, że niektórzy piłkarze odejdą - Arkadiuszem Malarzem interesuje się Górnik Zabrze, Michał Kucharczyk może przejść do Turcji, a nadal nieznane są losy Michała Pazdana.

Legia Warszawa sprzeda Remy'ego?

William Remy trafił do Legii równo rok temu - wybrał zespół mistrza Polski, choć miał ofertę z angielskiego Brentford. Teraz według "France Football" dostał ofertę od Norwich City, gdzie miałby dostać 3,5-letni kontrakt. Te informacje potwierdza Piotr Koźmiński z "Super Expressu", a szanse transferu są oceniane na 50 procent. Umowa Remy'ego z Legią jest ważna do końca sezonu 2020/21. Francuz jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 1,5 mln euro. To czołowy piłkarz Legii, choć jesienią przez kontuzje zagrał tylko w dziesięciu meczach (zdobył dwie bramki). Istnieje szansa, że z nowym klubem mógłby zagrać w Premier League, bo Norwich jest wiceliderem angielskiej Championship (drugi poziom rozgrywkowy).