Legia Warszawa oficjalnie pozyskała dwóch piłkarzy - to Portugalczycy Salvador Agra i Luis Rocha. Trzecim wzmocnieniem może zostać Tiago Rodrigues z CSKA Sofia, choć ten miałby kosztować ponad milion euro. Mistrzowie Polski nie próżnują i pracują również nad sprowadzeniem Carlosa Embalo z Palermo.

Legia Warszawa przeprowadzi kolejny transfer?

Reprezentant Gwinei Bissau ma 24 lata i jest skrzydłowym. Legia Warszawa miałaby go wypożyczyć do końca sezonu, bo ten nie ma szans na grę w Palermo. Wchodził na boisko jedynie sześć razy, łącznie przebywając na boisku przez około godzinę. W przeszłości rozegrał 12 spotkań w Serie A, ale przez większość kariery występował w Serie B. - Czekamy na informacje od Legii. To obecnie jedyny kierunek, jaki rozważamy - powiedział agent piłkarza Beppe Accardi w rozmowie z "Palermo Today". Embalo jest niezadowolony, bo "nie może być tak, że taki piłkarz nie gra więcej niż 10 minut w Palermo", przekonuje jego agent.