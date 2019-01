asperamanka pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

„Wisła Kraków wróciła w ręce Towarzystwa Sportowego Wisła po tym, jak Vanna Ly ostatecznie nie zapłacił za przejęcie klubu.”

=====================



To się jeszcze okaże, bo pan Harding twierdzi, ze pan Ly oszukał rownież i jego, i że przejęcie Wisły przez obu panów jest nadal ważne, bo zgodnie z umową zapłacili za nie od razu 1 zł w obecności świadków i kamer, a te 12 milionów to wymagane dla ważności transakcji nie było. I pan Harding ma prawników.



Jakkolwiek by nie było, są watpliwości prawne co do tego kto jest właścicielem Wisły, a to znaczy, że klubu nikt nie kupi jeśli panowie Harding i Ly nie dostaną odstępnego, i nie będą zarobieni po czubek kokardy. Czyli numer się udał.



W tym wszystkim pocieszające jest tylko to, że jeśli panu Ly udało się nawet makaroniarzy oszukać, to jednak wychodzi na to że w Krakowie nie mieszkają jednak ostatnie łosie, bo i w Genui są nie gorsze.