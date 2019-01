O obu transferach mówiło się już od kilku dni, ale dopiero w sobotę zostały oficjalnie ogłoszone. Rocha już jako 19-latek zadebiutował w lidze portugalskiej, w której rozegrał łącznie 38 meczów. W Vitorii Guimaraes, gdzie sukcesywnie wkraczał w seniorski futbol przechodząc najpierw z akademii do rezerw, a następnie do pierwszego zespołu, występował razem z podstawowym zawodnikiem mistrza Polski i swoim rówieśnikiem Cafu. Z zespołem, który często stanowił najpoważniejszą przeszkodę dla wielkiej portugalskiej trójki FC Porto - SL Benfica - Sporting CP, grał w fazie grupowej Ligi Europy UEFA i zdobył Puchar Portugalii.

Od trzech sezonów 25-letni Rocha reprezentował barwy Panetolikosu GFC, w którym wystąpił w 57 spotkaniach i strzelił dwa gole. Jego zespół aktualnie zajmuje szóstą lokatę w greckiej Super Lidze.

Rocha był młodzieżowym reprezentantem Portugalii. W kategoriach U16 i U17 zaliczył 15 meczów. Nie ma oficjalnej informacji, ile Legia za niego zapłaciła.

Salvador Agra: Chcę z Legią zakwalifikować się do europejskich rozgrywek

- Klub jest bardzo dobrze zorganizowany i stanowi dużą markę. Wiele słyszałem o Legii, jest znana na świecie i w Europie, z powodu swojej wielkości, historii, ale też wspaniałych kibiców. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem teraz jej zawodnikiem. Wszystko czego potrzebuję, otrzymałem tutaj w Warszawie. Chcę dać z siebie wszystko, walczyć o tytuły, których zdobycie jest celem drużyny i zakwalifikować się do europejskich rozgrywek. Chcę też, by kibice Legii byli zadowoleni z mojej postawy - mówi Salvador Agra cytowany przez oficjalną stronę Legii.

27-latek jest wychowankiem portugalskiego Varzim CJ, grał także w m.in. SC Olhanense, Realu Betis oraz włoskiej Sienie. W 2017 roku trafił do Benfiki Lizbona, ale nie był się w stanie przebić się tam do pierwszego składu, dlatego latem został wypożyczony do drugoligowego hiszpańskiego klubu - Cadiz. Na zapleczu La Ligi zagrał w sześciu meczach. Agra to mierzący 166 cm skrzydłowy. Może grać na lewej i prawej flance. W przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii, ale w seniorskiej nigdy nie zadebiutował.

Według portalu transfermarkt.de Legia zapłaciła za niego pół miliona euro.

Legia Warszawa osłabiona?

Z klubem może pożegnać się kilku piłkarzy. Arkadiusz Malarz może trafić do Górnika Zabrze. Bramkarz w tym sezonie stracił miejsce w I składzie. Wyżej od niego w hierarchii bramkarzy są Radosław Majecki i Radosław Cierzniak. Odejść z Legii może też Michał Kucharczyk. Skrzydłowego chce turecki Akhisarspor. Legia mogłaby zarobić na transferze około 300 tys. euro.