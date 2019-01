mer-llink godzinę temu Oceniono 8 razy 8

Misiek: - SŁuchaj, Szwedu, tu ja.

HArtling: - A tu ja.

Misiek: _ Dzwonie w sprawie tych akcji, co mi Wanna miał scedować.

HArtling: - Lezą spokojnie w sejfie w Sztokholmie.

Misiek: - Ale miały po kółku do mnie dotrzeć. Wanna tak mówił.

Hartling: - Ja się na hydraulice nie znam. Akcje leza u mojego wuja i możesz mi skoczyć.

Misiek: - ŚŁuchaj Szwedu. Masz biznes w Londynie nie?

HArtling: - Miałem...

Misiek: - Jak to miałem?

Hartling: - No normalnie sprzedałem za 1 funta, bo juz znudziło mi sie siedzieć w tej trafice i koknejom sprzedawać papierosy na sztuki.

Misiek: - O kurde, to trzeba było mi powiedzieć.

HArtling: - A bo co?

Misiek: - Bo moi chłopcy podłozyli własnie ogień pod ten twój sklep, i ładnie sie pali...

HArtling: - Ha, ha, ha, już właczam BBC to se pooglądam...! Faktycznie! Moja dawna okolica! Jest! Sfajczyliście interes jakiemuś Chinczykowi, który to ode mnie kupił....

Misiek: - No to skucha! Pietrowczyk mi mówił, ze ty te moje akcje przechowujesz w Londynie w swoim kiosku z papierosami. To myslałem, ze jak spalimy ci kiosk, to razem z akcjami - i spokój....

HArtling: _ He, he, he... Sejf-Sztokholm-wujek....

Misiek: - A jak się twój wujek nazywa?

Hartling: - Zajrzyj w internet pdo hasło szef królewskiej policji. Jest nawet zdjęcie... Móiwą, że jestem do niego podobny... Bez odbioru, Misiek.