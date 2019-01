Jakub Błaszczykowski rozwiązał kontrakt z VfL Wolfsburg za porozumieniem stron. Niemiecki klub wydał w czwartek oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Polak przebywa w ojczyźnie, gdzie ma dołączyć do nowego klubu. 33-latek był o krok od powrotu do Wisły Kraków, ale niepewna sytuacja krakowskiego klubu spowodowała, że Błaszczykowski musi szukać nowego zespołu - dowiedział się Sport.pl. Powrót do Wisły w zimie 2019 roku jest praktycznie niemożliwy. Menedżer reprezentanta Polski już rozpoczął poszukiwania nowej drużyny.

Nieoficjalnie mówi się o ofercie z Major League Soccer, ale Błaszczykowski wolałby zostać w Europie. Zainteresowanie byłym piłkarzem Borussii Dortmund i VfL Wolfsburg przejawia kilka klubów z Niemiec. W sieci pojawiły się też plotki dotyczące polskich klubów, ale przejście 33-letniego skrzydłowego do Lecha Poznań, Legii Warszawa czy Rakowa Częstochowa nie jest realne. Jedynym polskim klubem, w którym mógłby grać Błaszczykowski jest Wisła Kraków.

Wisła Kraków w tarapatach

W czwartek Komisja Licencyjna PZPN zawiesiła licencję Wisły Kraków. Zrobiła to po tym, jak dyrektor Departamentu Rozgrywek PZPN Łukasz Wachowski skierował do KL wniosek o wszczęcie postępowania w związku z naruszeniami podręcznika licencyjnego. - Ja wierzę, że to się jeszcze dobrze skończy, ale Komisja Licencyjna musiała Wiśle wreszcie powiedzieć: spoważniejcie i siadajcie do rozmów z nami. Przecież Wisła ma mniejszą dziurę w budżecie niż Legia. Ale za Legią stoi poważny właściciel. A za Wisłą niepoważny - mówi Sport.pl prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jeśli licencja Wisły nie zostanie odwieszona na start rozgrywek za każdy mecz klub zostanie ukarany walkowerem. Trzy takie sytuacje spowodują, że Wisła Kraków zostanie wyrzucona z ligi! Dotychczasowe wyniki drużyny zostaną utrzymane. Wszystko przez to, że drużyna Macieja Stolarczyka rozegrała więcej niż połowę meczów obecnego sezonu. Decydujące o tym było spotkanie 19. kolejki, kiedy krakowiacy pokonali na wyjeździe Wisłę Płock 2:1.





Wisła Kraków wciąż pod wpływem bandytów. Mecz z Lechem Poznań mógł zakończyć się linczem

Towarzystwo Sportowe Wisła rozwiązało umowę z Matsem Hartlingiem i Vanną Ly. - To jedna z niewielu rzeczy, która udała się ludziom w klubie - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN" i autor głośnego materiału "Bandyci i piłka nożna", w którym ujawnił powiązanie Wisły Kraków z bandytami. - Od tego czasu zmieniło się niewiele. Do upadku Wisły przyczyniło się całe krakowskie środowisko, ale głównie "Misiek" - zaznacza Jadczak w programie "Dogrywka" w Studio Sport.pl. Jakie wpływy mają bandyci w klubie? Kto zarządza siłownią na terenach "TS Wisła"? I kim w transakcji pomiędzy Vanną Ly, Matsem Hartlingiem a Towarzystwem Sportowym Wisła był Adam Pietrowski? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w programie "Dogrywka". Premiera w Sport.pl dziś popołudniu.