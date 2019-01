mer-llink pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Misiek: - Tu ja. Cześć, szwagierka.

Agata: _ Cześc szwagier. ALe sie namieszało.

Misiek: - DObrześ im odwinęła z tom nagonkom..

Agata: - No bo przeciez jazgot się zrobił.

Misiek: - JA ciem rozumiem. Ja tez nie lubię, jak na mnie jadą. Patrzaj, jaka teraz nagonka i fala hejtu jest na mie. I za co? Za niewinnośc. Za kibicowskie serce.

Agata: - A co chcesz, żebym zrobiła dalej?

Misiek: - WIesz co, ty teraz odpocznij, przydasz się potem. A na razie ucałuj MArzenke... Bo ta twoja siostra to doprawdy skarb - co ona mnie dobrego narobiła, to słów mało!

Agata: - Ucałuję.

Misiek: - No to najlepszego. Bez odbioru.