Wszystko zaczęło się od tego tweeta:

- Witam Wisłę Kraków! Jeśli potrzebujecie pomocy prawnej w tym trudnym momencie To mogę spróbować Wam pomóc... Trochę doświadczenia (prywatnie) i w firmie mam - napisał na Twitterze Leśnodorski. - To bardzo poważna oferta. Widzę, że w tej chwili Wisła sama sobie nie poradzi. Są na celowniku, wszyscy na nich patrzą, zabrał się za nich nawet PZPN. Nikt już im nie pozwoli na dalsze ściemnianie. Jeśli nie będą mieli kogoś sensownego do pomocy, to nie napiszą poprawnie wniosku odwoławczego i już się z tego nie wygrzebią. Co więcej: nawet, gdyby pojawił się jakiś konkretny inwestor chcący przejąć klub, to bez odpowiedniego pełnomocnika ta transakcja po prostu nie wypali. Widzieliśmy jak skończyło się ostatni raz - mówił nam Leśnodorski.

Wisła Kraków w tarapatach

W czwartek Komisja Licencyjna PZPN zawiesiła licencję Wisły Kraków. Zrobiła to po tym, jak dyrektor Departamentu Rozgrywek PZPN Łukasz Wachowski skierował do KL wniosek o wszczęcie postępowania w związku z naruszeniami podręcznika licencyjnego. - Ja wierzę, że to się jeszcze dobrze skończy, ale Komisja Licencyjna musiała Wiśle wreszcie powiedzieć: spoważniejcie i siadajcie do rozmów z nami. Przecież Wisła ma mniejszą dziurę w budżecie niż Legia. Ale za Legią stoi poważny właściciel. A za Wisłą niepoważny - mówi Sport.pl prezes PZPN Zbigniew Boniek. Ale wychodzi na to, że Wiślacy chcą ratować trudną sytuację. Nawet jeśli wymagałoby to wsparcia od Leśnodorskiego. Rafał Wisłocki, członek zarządu TS Wisła, potwierdził to na Twitterze.

Na ripostę Leśnodorskiego nie trzeba było długo czekać. - Dobre intencje są, sensowni ludzie też są, więc trzeba spróbować - napisał na TT Leśnodorski. - I żeby było jasne, to moim zdaniem poza „piłką” i działem sportu w Wiśle musi zmienić się wszystko! Kompletnie nowe otwarcie, inaczej nic z tego nie będzie - dodał.

Leśnodorski przez ponad cztery lata pełnił rolę prezesa Legii. W 2013 roku zastąpił na tym stanowisku Piotra Zygo. Jego kadencja przy Łazienkowskiej trwała dokładnie 1565 dni. Z funkcją Leśnodorski pożegnał się w marcu tego roku zaraz po tym jak wraz z Maciejem Wandzlem sprzedali Dariuszowi Mioduskiemu po 20 proc. udziałów w Legii. Leśnodorski jest także współwłaścicielem kancelarii prawnej LSW (Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy). I to właśnie ona ma pomóc Wiśle.