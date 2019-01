22 grudnia Towarzystwo Sportowe "Wisła" poinformowało o sprzedaży klubu Vannie Ly oraz Matsowi Hartlingowi. By transakcja weszła w życie do 28 grudnia ci mieli przelać na konto klubu 12,2 mln złotych, by spłacić najpilniejsze długi klubu. Mieli, ale nie przelali, przez co - zdaniem TS-u - klub wrócił w jego posiadanie.

Innego zdania są nowi (?), niedoszli (?) właściciele. - Na jakiej podstawie puszcza się taki komunikat? Przecież prima aprilis mamy w kwietniu. To jest w pełni nielegalne. Są stosowne klauzule w umowie. Przecież w środę działacze TS Wisła wysłali do pana Hartlinga e-maila, że chcą jak najszybciej podpisać nową umowę z nami, tylko już bez Vanny Ly. Dlatego jestem zdziwiony, gdy kilka godzin później czytam komunikat, że jest nowy prezes i TS ma udziały - w rozmowie z portalem dziennikpolski24.pl powiedział Adam Pietrowski, czyli osoba, która przyprowadziła do Wisły inwestorów i która w ostatnich dniach pełniła obowiązki prezesa klubu.

Wisła Kraków bez licencji

Nie wiadomo, kto jest prezesem. Nie wiadomo, kto jest właścicielem. Nie wiadomo, czy ktokolwiek wyłoży pieniądze na funkcjonowanie Wisły Kraków. Tak duże zamieszanie sprawiło, że w czwartek Wisła Kraków, decyzją Komisji Licencyjnej PZPN, została pozbawiona licencji na rozgrywanie meczów w ekstraklasie w obecnym sezonie. "Biała Gwiazda" jest coraz bliżej upadku.

Jeśli licencja Wisły nie zostanie odwieszona na start rozgrywek za każdy mecz klub zostanie ukarany walkowerem. Trzy takie sytuacje spowodują, że Wisła Kraków zostanie wyrzucona z ligi! Dotychczasowe wyniki drużyny zostaną utrzymane. Wszystko przez to, że drużyna Macieja Stolarczyka rozegrała więcej niż połowę meczów obecnego sezonu. Decydujące o tym było spotkanie 19. kolejki, kiedy krakowiacy pokonali na wyjeździe Wisłę Płock 2:1.

Największy skandal w historii polskiej ligi

Zamieszanie związane z Wisłą Kraków, na łamach portalu sportowefakty.wp.pl skomentował Grzegorz Kita, ekspert ds. konsultingu sportowego i transakcji kapitałowych. - Dla mnie to absurd. To, co dzieje się w Wiśle Kraków od dłuższego czasu, kompletnie urąga zasadom porządku prawnego czy ładu korporacyjnego, a w ostatnich dwóch, trzech tygodniach już w ogóle wszystko było do góry nogami. To jest dokładne przeciwieństwo tego, jak to powinno wyglądać - przyznał.

I dodał: - Każdy obszar tej transakcji jest absurdalny, nierealny, kafkowski, matriksowy. Ja się z czymś takim nie spotkałem w całej swojej karierze zawodowej. To niestandardowy przypadek, chyba największy skandal biznesowo-finansowy w historii polskiej ligi.