Legia Warszawa przeprowadza kolejny transfer

"Jedna z czołowych postaci drużyny, Portugalczyk Tiago Rodrigues, jest już praktycznie piłkarzem Legii Warszawa. Do podpisania umowy zostały jedynie testy medyczne" - informuje portal corner.dir.bg i dodaje, że cena ma przekroczyć milion euro, "co jest znakomitym transferem dla CSKA Sofia". Jeżeli informacje bułgarskiego portalu się sprawdzą, będzie to oznaczać sprowadzenie do Legii kolejnego Portugalczyka. W czwartek zespół Ricardo Sa Pinto zasilili bowiem Salvador Agra i Luis Rocha.

Rodrigues to 26-letni wychowanek Sportingu, który do CSKA Sofia trafił z FC Porto w lipcu ubiegłego roku. Od tamtej pory w barwach bułgarskiego zespołu zdążył rozegrać 61 spotkań, w których strzelił 14 goli i zaliczył 18 asyst. Dość szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników najbardziej utytułowanego bułgarskiego klubu.