Kilka dni temu Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, zamieścił na Twitterze dziwny wpis. "GDZIE SĄ K......TRANSFERY!!!" - można przeczytać na profilu właściciela mistrzów Polski. Od jego wpisu minęło zaledwie kilkadziesiąt godzin, a Legia jest już bliska dwóch nowych piłkarzy. W czwartek w Warszawie wylądował Luis Rocha i jest o krok od podpisania kontraktu z Legią. 25-letni Portugalczyk to były młodzieżowy reprezentant swojego kraju. Może grać na lewej obronie lub lewym skrzydle.

Ale wszystko wskazuje, że do Legii dołączy także inny Portugalczyk, Salvador Agra. Dziennik "A Bola" informuje, że zawodnik będzie kosztował mistrzów Polski pół miliona euro i podpisze ze stołecznym klubem trzyletni kontrakt. 27-latek jest wychowankiem portugalskiego Varzim CJ, Grał także w m.in. SC Olhanense, baskijskim Realu Betis oraz włoskiej Sienie. W 2017 roku trafił do Benfiki Lizbona, ale nie był się w stanie przebić się tam do pierwszego składu, dlatego latem został wypożyczony do drugoligowego hiszpańskiego klubu - Cadiz. Na zapleczu La Ligi zagrał w sześciu meczach. Agra to mierzący 166 cm skrzydłowy. Może grać na lewej i prawej flance. Jego lepszą nogą jest prawa. W przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii, ale w seniorskiej nigdy nie zadebiutował.

Legia Warszawa osłabiona?

Arkadiusz Malarz może trafić do Górnika Zabrze. Bramkarz w tym sezonie stracił miejsce w I składzie. Wyżej od niego w hierarchii bramkarzy są Radosław Majecki i Radosław Cierzniak. Odejść z Legii może też Michał Kucharczyk. Skrzydłowego chce turecki Akhisarspor. Legia mogłaby zarobić na transferze około 300 tys. euro.