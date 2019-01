"Vitezslav Lavicka został nowym szkoleniowcem Śląska. Czeski trener związał się z wrocławskim klubem półtoraroczną umową z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Wrocławia.

55-letni Lavicka w trakcie kariery zawodniczej grał głównie w Sparcie Praga, z którą siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Czech. Obecnie uchodzi on za jednego z najlepszych czeskich trenerów, o czym świadczą dwie nagrody szkoleniowca roku. W 2006 roku, w roli trenera pierwszego zespołu zdobył on mistrzostwo Czech ze Slovanem Liberec, a w 2014 roku powtórzył ten wyczyn ze Spartą.

Krajowe mistrzostwo Lavicka zdobył także w Australii, gdzie prowadził zespół Sydney FC. Po mistrzowskim sezonie otrzymał także nagrodę dla najlepszego trenera ligi. W 2015 roku objął reprezentację Czech U21, z którą awansował na ubiegłoroczne Euro, które odbywało się w Polsce.

- Vitezslav Lavicka posiada bogaty trenerski dorobek, zdobywał mistrzowskie tytuły z trzema różnymi klubami. Jest perfekcjonistą, odciskał wyraźne piętno na prowadzonych przez siebie drużynach, które zawsze charakteryzowały się bardzo dobrą organizacją gry. Ponadto to człowiek obdarzony wielką charyzmą, wiedzący jak zarządzać szatnią. A co dla nas istotne, niejednokrotnie pokazywał, że potrafi wprowadzać do składu młodych zawodników. Jesteśmy przekonani, że da naszemu zespołowi nowy bodziec pracy - przyznał dyrektor sportowy Śląska Wrocław, Dariusz Sztylka cytowany przez klubową stronę internetową.

Asytentem Lavicki będzie jego rodak, Zdenek Svoboda.