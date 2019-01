Na profilu na Twitterze prezesa i właściciela Legii Dariusza Mioduskiego pojawił się... dziwny wpis o treści "GDZIE SĄ K......TRANSFERY!!!". O co chodzi? Trudno powiedzieć. Dariusz Mioduski nie słynie raczej z podobnej aktywności na Twitterze. Być może ktoś włamał się na konto prezesa Legii Warszawa.

Legia Warszawa po rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce w ekstraklasie i ma trzy punkty straty do liderującej Lechii Gdańsk. Czy przed rundą wiosenną dokona transferów? Raczej tak. W kręgu zainteresowań jest m.in. Salvador Agra, obecny piłkarz Benfiki Lizbona. Agra to piłkarz Benfiki, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Cadiz CF, dla którego rozegrał łącznie dziesięć spotkań, z czego sześć w drugiej lidze hiszpańskiej. Zaliczył w nich jedną asystę. W sobotę szefowie klubu z Andaluzji poinformowali, że zdecydowali się zakończyć wypożyczenie zawodnika, który pierwotnie miał pozostać w ich drużynie do końca sezonu.

Legia Warszawa osłabiona?

Więcej za to mówi się o piłkarzach, którzy z Legii mogą odejść. Arkadiusz Malarz może powędrować do Górnika Zabrze. Bramkarz mistrzów Polski w tym sezonie stracił miejsce w I składzie. Wyżej od niego w hierarchii bramkarzy są Radosław Majecki i Radosław Cierzniak.

Odejść z Legii może też Michał Kucharczyk. Skrzydłowego warszawskiej drużyny chce turecki Akhisarspor. Legia mogłaby zarobić na transferze około 300 tys. euro.