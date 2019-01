Bardzo trudna i niejasna sytuacja w Wiśle Kraków zdaje się nie mieć końca. W środę unieważniono umowę przejęcia Wisły Kraków SA przez panów Vanna Ly i Matsa Hartlinga. Oznacza to, że prawnie jedynym akcjonariuszem piłkarskiej spółki jest Towarzystwo Sportowe "Wisła" Kraków.

Ponieważ warunki umowy z nowymi właścicielami nie zostały wypełnione, transakcję uznano za nieważną, co TS Wisła zasugerowało już w komunikacie wydanym 31 grudnia wieczorem („Uznano, że na chwilę publikacji komunikatu warunki umowy nie zostały spełnione”). Według naszych informacji ostatnim etapem było przesłanie jej pisemnego unieważnienia do inwestorów, co już musiało nastąpić bowiem na oficjalnej stronie TS-u pojawiła się wieczorem taka informacja:

W środę 2 stycznia 2019 roku unieważniono umowę przejęcia Wisły Kraków SA przez Panów Vanna Ly i Matsa Hartlinga. Oznacza to, że prawnie jedynym akcjonariuszem piłkarskiej spółki jest Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków.

Na łamach portalu Dziennikpolski24.pl do sprawy odniósł się Adam Pietrowski, czyli człowiek koordynujący przejęcie Wisły Kraków i w ostatnich dniach pełniący obowiązki prezesa klubu.

- Na jakiej podstawie puszcza się taki komunikat? Przecież prima aprilis mamy w kwietniu. To jest w pełni nielegalne. Są stosowne klauzule w umowie. Przecież w środę działacze TS Wisła wysłali do pana Hartlinga e-maila, że chcą jak najszybciej podpisać nową umowę z nami, tylko już bez pana Vanna Ly. Dlatego jestem zdziwiony, gdy kilka godzin później czytam komunikat, że jest nowy prezes i TS ma udziały - powiedział Pietrowski.

Odejdą piłkarze, odejdzie trener?

Pokręcona sytuacja w klubie sprawia, że cierpliwość tracą zawodnicy Wisły. Piłkarze zaczynają składać wnioski o spłatę zaległości. Wniosku na razie nie złożył trener Maciej Stolarczyk. Na razie, chociaż i jemu powoli zaczyna kończyć się cierpliwość.

Jak poinformował dziennikarz "Sportu", Mateusz Miga, Stolarczyk jest jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Bena van Daela na stanowisku trenera Zagłębia Lubin.

Van Dael w roli pierwszego trenera "Miedziowych" pracuje od końca października, kiedy klub zwolnił Mariusza Lewandowskiego. Pod wodzą Holendra Zagłębie rozegrało siedem meczów, dwa wygrało, cztery przegrało i jeden zremisowało.

Po 20 kolejkach ekstraklasy Zagłębie zajmuje 11. miejsce w tabeli z 24 punktami na koncie. Do zajmującej ósme miejsce Wisły Kraków lubinianie tracą pięć punktów.