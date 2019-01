mer-llink pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Misek: - Tu ja. Słuchaj Wachowski, czys ty jeszcze nie wytrzeźwiał po Sylwestrze?

Wachowski: - No czego tam?

Misiek: - Tu Misek.

Wachowski: - A to pardon, a to jaknajbardziej Entszuldigung i Beg jor pardon. O co mam zaszczyt zapytać chodzi?

Misiek: - No czy wyście z byka spadli: licencje cofać? To ja w nielicencjonowanym klubie mam prowadzić swoją siłownię?

Wachowski: - Ale przecież tylko licencję zabieramy piłkarzom. Stadion zostaje tam gdzie stoi.

Misiek. - NO ale kto przyjdzie kupowac prochy na stadionie bez licencji? Ty się tam Wachowski nie wygłupiaj. Bo ci cafne subsydium na te twoja kochankę co udaje biznesmenkę...

Wachowski: - Oj zaraz cofnę subsydium... To moze ja juz lepiej cofnę to cofnięcie licencji? Gra?

Misiek: - No widzisz, Wachowski. Jaki ty wyuczalny. Choc myslałem, ze przykład tego Wachowskiego od Wąłęsy, co żesmy go sczyścili przy uzyciu jachtu, powienien cię czegos nauczyć. Ale nie, ty próbowałes mysleć... Przestań myslec.

Wwachowski: - Alez z przyjemnością.

Misiek: - Bez odbioru.