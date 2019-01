Ponieważ warunki zostały niewypełnione, transakcję uznano za nieważną, co TS Wisła zasugerowało już w komunikacie wydanym 31 grudnia wieczorem („Uznano, że na chwilę publikacji komunikatu warunki umowy nie zostały spełnione”). Według naszych informacji ostatnim etapem jest przesłanie jej pisemnego unieważnienia do inwestorów, co już nastąpiło albo właśnie następuje.

W środę wieczorem wiadomość o unieważnieniu sprzedaży Wisły przekazał dziennikarz TVN Szymon Jadczak. Chwilę później komunikat opublikowało TS, które poinformowało, że prezesem klubu zostanie Tadeusz Czerwiński.

Wisła, czyli dziwna umowa sporządzona tylko po angielsku

W Wiśle Kraków nowy rok na razie upływa pod znakiem rozmów i konsultacji, głównie z prawnikami. Zarząd TS w ciągu ostatnich pięciu dni niemal codziennie spotyka się w swoim czteroosobowym gronie i dyskutuje nad strategią działań. Pomagają w tym zewnętrzni prawnicy, którzy też przyjrzeli się zawartej z NCP i Alelegą umowie. Ta mówiła m.in o sprzedaży klubu inwestorom za złotówkę oraz przelaniu 12,2 mln pożyczki na klubowe konto do 28 grudnia (chociaż według naszych informacji co do dat i wynikających z nich obowiązków były tam jeszcze inne punkty).

Dokument został jednak sporządzony wyłącznie po angielsku (władze Wisły SA nie naciskały na polską wersję), co obecnie rodziło pewne problemy związane z jasną interpretacja niektórych punktów. Podpisaną 22 grudnia umowę przetłumaczono dopiero po problemach z przelewem od inwestorów. W nowym roku operowano już na jej polskiej wersji.

Wedle naszej wiedzy w ostatnim czasie na Reymonta zajęto się głównie odzyskiwaniem dokumentów akcji spółki. Jeśli zdeponowane były one w jednej z warszawskich kancelarii, która zajmowała się umową od strony inwestorów nie powinno z tym być problemów. Ale więcej prawdopodobnie dowiemy się w piątek, na kiedy klub zwołał konferencję prasową.

Wiadomo jednak, że ciekawym wątkiem umowy są zapisy między stronami dotyczące kar za brak realizacji pewnych punktów. Było ich kilka. Na razie wiadomo o jednej. Jeśli nowi inwestorzy przejęliby klub mogli obawiać się m.in kary 1 mln euro za nieotrzymanie licencji na sezon 2019/20. To miał być paragraf mobilizujący ich do wysiłku w tej sprawie.