dj.80 godzinę temu Oceniono 17 razy 17

Pewnie zorientował się, co zamierzał kupić no i serce nie wytrzymało.

Skończyła się saga pt. "Czy Kubica wróci do F1", no to teraz będą 2 miesiące pod znakiem Wisły. A fakty są takie, że obecny zarząd Wisły narobił takich wałków, że nikt normalny tego klubu nie kupi.