Zawodnik "Kolejorza" to jedyny Polak, który został wyróżniony przez UEFA. - To kolejny zdolny wychowanek Lecha Poznań. Prawy obrońca gra regularnie i może przykuć uwagę na mistrzostwach Europy do lat 21 - zauważa europejska federacja piłkarska. Gumny znalazł się w bardzo doborowym towarzystwie. Na liście 50 młodych piłkarzy znajdują się m.in. Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Vinicius Junior (Real Madryt) czy Luka Jović (Eintrachtu Frankfurt). O wyborze młodych-zdolnych decydowali reporterzy z całej Europy pracują dla portalu UEFA.com. Na podstawie ich głosów stworzono listę 50 zawodników ze Starego Kontynentu, którzy mogą w przyszłości zrobić wielkie kariery.

Gumny gwiazdą Lecha Poznań i ekstraklasy

20-letni wychowanek Lecha Poznań, mimo młodego wieku, rozegrał już w barwach "Kolejorza" 57 spotkań. Zanotował w tym czasie pięć asyst oraz strzelił jednego gola - w połowie w grudnia w Sosnowcu w starciu z miejscowym Zagłębiem. Gumny uchodzi za wielki talent i niewykluczone, że niebawem klub z Poznania zarobi na jego transferze duże pieniądze. Rok temu zimą 20-latek był bliski przejścia do Borussii Mönchengladbach.