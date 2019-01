Według informacji portalu wirtualnemedia.pl władze Ekstraklasy zgodziły się na to, by Telewizja Polska wykupiła sublicencję na pokazywanie jednego meczu w każdej kolejce ligowej w rundzie wiosennej bieżącego sezonu.

Nie wiadomo jednak, o jakie dokładnie spotkania chodzi. Przedstawiciele TVP na razie nie chcą też zdradzać, czy podejmą rozmowy. - Wszystko, co było do powiedzenia na temat transmisji Ekstraklasy, padło podczas konferencji na temat nowej umowy - powiedział dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Ekstraklasa w TVP

Nie wiadomo, czy TVP zdecyduje się na wykupienie prawa transmisji meczów Ekstraklasy na wiosnę. Wiadomo jednak, że będzie je pokazywać od przyszłego sezonu. Kontrakt nc+ z Telewizją Polską został oficjalnie podpisany kilka tygodni temu na uroczystej konferencji prasowej zorganizowanej w Serocku. Nowa umowa oznacza, że jedno spotkanie w kolejce będzie transmitowane na żywo w telewizji otwartej. Zmianie ulegną godziny rozgrywania meczów.

Według szacunków za te prawa TVP zapłaci między 40 a 50 mln złotych. Dodatkowe 170-180 mln za komplet spotkań wyłoży nc+ posiadający u nas prawa do najwyższej klasy rozgrywkowej od 1995 roku. W sumie zatem kluby dostaną sporo większe pieniądze niż ostatnio (było to ok 150 mln za sezon) i dodatkowo będą eksponowane przed wielomilionową widownią (mecze w TVP1 lub TVP2, ewentualnie w również nadającym naziemnie TVP Sport). Wartość dwuletniego kontraktu to 500 mln złotych.