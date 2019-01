Zdaniem rmf24.pl i reportera radia, Wojciecha Marczyka, zarząd TS Wisła rozmawia z niedoszłymi inwestorami na temat anulowania umowy. Nieoficjalnie wiadomo, że umowy wciąż nie rozwiązano przez kary, które powinni ponieść Vanna Ly i Mats Hartling.

Niedoszli inwestorzy do końca grudnia poprzedniego roku mieli przelać na konto Wisły 12 mln zł. Nie zrobili tego, nie przesłali również potwierdzenia wykonania przelewu, mimo że podtrzymywali wersję, według której przelew rzeczywiście miał zostać zrealizowany.

Towarzystwo Sportowe "Wisła", które w ciągu najbliższych dni prawdopodobnie ponownie stanie się właścicielem krakowskiego klubu, w poniedziałek 31 grudnia wydało oświadczenie, z którego wynika, że prowadzone są działania, które mają na celu wyjaśnienie całej sytuacji.

"W poniedziałek 31 grudnia odbyły się spotkania Zarządu Towarzystwa Sportowego "Wisła" m.in. z przedstawicielem kancelarii prawnej, która analizuje zapisy w umowie sprzedaży Wisły Kraków SA. Do 31 grudnia do godziny 18.30 TS "Wisła" nie otrzymało potwierdzenia przelewu, żadne środki nie wpłynęły również na konta Spółki. Uznano, że na chwilę publikacji komunikatu warunki umowy nie zostały spełnione. Aktualnie Zarząd Towarzystwa Sportowego "Wisła" działa w czteroosobowym składzie reprezentowanym przez dwóch Wiceprezesów i dwóch Członków Zarządu. Na ten moment Klub nie planuje zmian w strukturach Zarządu. W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony mediów oraz opinii publicznej informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku przestanie obowiązywać umowa najmu powierzchni pod siłownię, zlokalizowanej w hali TS "Wisła" przy ulicy Reymonta 22 w Krakowie, przez jej dotychczasowego najemcę - Pana Pawła Michalskiego. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Została również zawarta umowa najmu z innym podmiotem. Na piątek, 4.01., planowana jest również konferencja prasowa dotycząca sytuacji Towarzystwa Sportowego "Wisła" oraz Spółki Akcyjnej. O jej szczegółach informować będziemy w osobnym komunikacie" - czytamy w treści oświadczenia.

Z treści opublikowanego oświadczenia wynika także, że przyszłość Wisły poznamy w piątek 4 stycznia. Nie wiadomo, czy zespół przystąpi do rundy wiosennej Ekstraklasy. Jeżeli się to uda, to nie wiadomo także, w jakim składzie będzie grać zespół, z którego już siedmiu zawodników złożyło wezwanie do uregulowania należności finansowych. Jeżeli klub nie zrobi tego w odpowiednim terminie, będą oni mogli rozwiązać swoje umowy i odejść do innych klubów.