"Też czekasz na przelew?" - brzmiało pytanie, które Lech Poznań zadał kibicom na swoim oficjalnym profilu na Twitterze. To nawiązanie do trudnej sytuacji Wisły Kraków, która wciąż czeka na pieniądze od nowych inwestorów. Zachowanie osób odpowiedzialnych za media społecznościowe Kolejorza zostało ostro skrytykowane przez fanów.

Wpis Lecha krytykowany

"Bardzo to słabe", "Jestem Lechitą, ale osobiście zawiodłem się tą "szpilką" w stronę Wisły" - to tylko niektóre reakcje kibiców, którzy bardzo mocno krytykują zachowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie kont Lecha w mediach społecznościowych.



Legia trzyma kciuki za Wisłę

W zupełnie innym tonie na Twitterze Legii pojawił się wpis dotyczący sytuacji Wisły. - "Niezwykle wyrównana rywalizacja Legii z Wisłą Kraków to kawał pięknej historii polskiej piłki. Trzymamy kciuki, żeby wiosną móc na boisku przechylić szalę na naszą korzyść" - możemy przeczytać na koncie Legii.

Wisła nie dostała przelewu

Nawet jeśli przelew został wysłany przez nowych inwestorów w piątek popołudniu, to w poniedziałek do 13:30 powinien on dotrzeć. Nie dotarł. Jak dowiedział się Sport.pl, wiara w Towarzystwie Sportowym w pieniądze od nowych właścicieli spadła niemal do zera.

Sarapata może mieć problem

- Prezes nie może autorytarnie wybrać i przelać dostępne pieniądze na konto jednego wierzyciela. Po to jest upadłość, by środki gromadzone na koncie rozdzielić między wierzycieli - dziwi się ostatnim ruchom w Wiśle adwokat Jacek Masiota. Dodaje, że Marzena Sarapata, która wciąż oficjalnie widnieje w KRS jako prezes "Białej Gwiazdy" może mieć problem. Nie tylko ona.