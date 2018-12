Nasz rozmówca z Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków poinformował przed chwilą, że na koncie klubu nie ma żadnych pieniędzy od panów Vanna Ly (reprezentuje spółkę Alelega) i Mats Hartling (reprezentuje spółkę Noble Capital Partners). Tym samym w poniedziałek Wisła nie dostanie już na pewno przelewu, bo banki pracują w sylwestra krócej i zakończyły się już wszystkie sesje bankowe.

Nawet jeśli przelew został wysłany przez nowych inwestorów w piątek popołudniu, to w poniedziałek do 13:30 powinien on dotrzeć. Nie dotarł. Jak dowiedział się Sport.pl, wiara w Towarzystwie Sportowym w pieniądze od nowych właścicieli spadła niemal do zera. Obiecane fundusze na pewno nie dotrą do Wisły także jutro, gdyż w noworoczny wtorek banki będą zamknięte.

Zamieszanie wokół Wisły Kraków nie ustaje. Zgodnie z umową sprzedaży klubu, w przypadku braku przelania pieniędzy przez panów Ly i Hartling, "Biała Gwiazda" wraca do rąk Towarzystwa Sportowego.