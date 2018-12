Portal Legioniści.com poinformował w niedzielę, że Michał Kucharczyk może odejść z Legii Warszawa. 27-letnim skrzydłowym interesuje się Akhisarspor - aktualnie 15. zespół ligi tureckiej. Gdyby transfer ten doszedł do skutku, mistrz Polski miałby zarobić na nim ok. 300 tys. euro. 27-latek ma ważny kontrakt z Legią do 30 czerwca 2019 roku. Jeśli działacze z Łazienkowskiej nie przedłużą z nim umowy, latem zawodnik będzie mógł odejść z Warszawy za darmo. Wówczas nadchodzące zimowe okno transferowe będzie ostatnim, podczas którego warszawski klub będzie mógł na nim zarobić.

Kucharczyk to nie jedyny legionista, który w najbliższym czasie może przenieść się do drużyny prowadzonej przez 48-letniego szkoleniowca Cihata Arslana. Kilka dni temu tureckie media informowały, że Akhisarspor zainteresowany jest pozyskaniem Michała Pazdana. Środkowy obrońca mistrzów Polski może także odejść do Goeztepe.