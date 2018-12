clownterror666 godzinę temu Oceniono 4 razy -4

Wisla zacznie inwestowac w sukces m.in, Mistrzostwo Polski 2019 a jesli nie to na pewno zdobedzie 2020 .



Pojda wzmocnienia jak w 1999a reszta zespolow ekstraklasy bedzie marketingowo znowu w dupie. Juz w styczniu dojdzie 3-4 a moze wiecej nowych kilku swietnych pilkarzy i to nie za jakies 1 czy 2 mln. , lecz po 3-5 mln. Dojdzie jeszcze Kuba Blaszczykowski, Michal Pazdan , wroci Krzysztof Maczynski ,w czerwcu Kamil Grosicki, teraz takze wzmocnieniem byloby sciagniecie Slawomir Peszko , bo jest bez klubu , Nemanja Nikolić czy Vadis Odjidja-Ofoe ktorych Legia nie szanowala oraz mlodych polskich i czeskich juniorow a taze kilku Szwedow ( gdyz wlascicielem jest czlowiek pochodzacy z tamtad).



Wisla bedzie potega na lata. Jak Real, Bayern czy teraz Liverpool.



Wisla co roku bedzie na stale w Lidze Mistrzow.



A reszta klubow z ekstraklasy z powodu braku pieniedzy by moc konkurowac z Wisla zacznie spadac do IV Ligii z rozpaczy........