"Też czekasz na przelew? Nie musisz! Kup karnet Wiosna19 tylko do końća roku za 165 zł. Dzięki PayU zapłać za 30 dni lub rozłóż na raty!" - czytamy na oficjalnym profilu Lecha Poznań na Twitterze. To nawiązanie do problemów Wisły Kraków.

Wpis twitterowego profilu Lecha, to - zdaniem wielu osób - nieudolna próba real time marketingu (tłum. marketingu czasu rzeczywistego). Jest to próba nawiązania do trudnej sytuacji Wisły Kraków, która od kilku dni czeka na przelew od nowych inwestorów, którzy do 28 grudnia mieli wpłacić na konto Białej Gwiazdy 12 mln zł. Do tej pory pieniądze, ani potwierdzenie dokonania transakcji, do Wisły jednak nie wpłynęły, co może oznaczać, że umowa Towarzystwa Sportowego "Wisła" z Vanną Ly i Matsem Hartlingiem nie dojdzie do skutku.

Wpis Lecha Poznań krytykowany

"Bardzo to słabe", "Jestem Lechitą, ale osobiście zawiodłem się tą "szpilką" w stronę Wisły" - to tylko niektóre reakcje kibiców, którzy bardzo mocno krytykują zachowanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie kont Lecha w mediach społecznościowych.

TS Wisła Kraków ma prawo anulować umowę przejęcia klubu przez nowych inwestorów

Wisła Kraków wciąż nie otrzymała potwierdzenia wykonania przelewu przez nowych inwestorów klubu - informuje Michał Trela, dziennikarz "Przeglądu Sportowego". To oznacza, że Towarzystwo Sportowe Wisła ma prawo do anulowania umowy z Vanną Ly i Matsem Hartlingiem.

Wisła Kraków nie zapłaciła piłkarzom. Pieniądze dostała firma męża byłej prezes i kibice

Marzena Sarapata tuż przed odejściem ze stanowiska prezesa Wisły Kraków wydała 400 tys. zł, które do kasy klubu wpłynęło po meczu ligowym z Lechem Poznań. Portal sport.interia.pl dowiedział się, na co przeznaczono pieniądze.