amirez godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Bo to było tak: pan Ly to słup. Bez grosza. Najwyższy nominał, który trzymał w ręce to 100 dol. - ktoś dał mu do potrzymania. Pozostali dwaj to żołnierze, pilnujący, aby skośnooki pan za dużo nie gadał. Zabawa miała polegać na skołowaniu dóbr klubu i nabycie ich za psi grosz oraz późniejsze ich zbycie za duży grosz. Niestety, przewałka się nie udała, bo zleceniodawca albo spietrał, albo nie był w stanie uciułać marnych 12 dużych baniek. Teraz wszelkie biura, prokuratury winny wziąć za jaja pomysłodawcę. Sądzę jednak, że są za cienkie w uszach, aby to zrobić. Sprawa przyschnie, Wisła spadnie i będzie po krzyku. Ps. piłkarzami to nikt się nie bedzie przejmował. To tylko ciule do kopania piłki.