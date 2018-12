gj61 3 godziny temu Oceniono 27 razy 19

Gdyby w Polsce byli dziennikarze z jajami, już dawno opublikowaliby kto i za jakie "usługi" ustawił tę lalunie na stołku prezesa klubu. Kogo ta lala tak naprawdę reprezentuje, kto jest jej mężem, szwagrem, bratem, siostrą, etc, etc Nie mówiąc o tym z kim się spotyka i z kim śpi. WSZYSTKO ZOSTAŁOBY PRZEŚWIETLONE! Ale to jest Polska...