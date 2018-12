mer-llink godzinę temu Oceniono 5 razy 5

Misiek: - SŁucjhaj Wanna, nie zgrywaj mnie tu princa, bo jestes prosty słup, który MArzenka najęła do transakcji. Siedź więc cicho.

Ly: - DObra , Misiek. To umówmy się, ze ja lecę teraz na wakacje do Ameryki. I że z powodu podróży kontakt ze mną jest trudny. Gra?

Misiek: - Ty, Wanna, jak dziecko. Jak lecisz? Przecie to 6 godzin i już z tobą byle jaki dziennikarz miec powienien apojtment w tej Ameryce, wywiad i videło na jutub. Tego sie nie da załatwić tak hyc-hyc.

Ly: - To co gramy?

Misiek: - Ty kajakiem osobistym płyniesz do tej twojej Ameryki, jasne?Przez morze, jakieś 6 dni... No, ostatecznie prywatnym jachtem "Queen of Kambodża", ale w zderzeniu z wielorybem urwało ci antenę i nie ma z tobą radiowego kontaktu. Kapujesz?

Ly: - DObry numer! Już wchodzę na pokład. Ogłoś tam w polskich telewizjach, ze już rzuciliśmy cumy i jestesmy na Biskajach. A w koło same żarłoczne wieloryby... Każdy o z takom mordom, oooo....

Misiek: - Jakby nie zatrybiło, albo cos tu śledzczy namącą, to przygotuj sie, że wieloryb cię pożre. Wyprawimy ci pogrzeb z kibolami na Skałce jako dobrodziejowi naszemu. A potem zrobimy ci papiery na Ly Prysznic i będziesz sobie mógł spoko dalej żyć.

Ly: - Dobrego Sylwestra Szefie!

Misiek: - No baw się tam grzecznie. Bez odbioru.