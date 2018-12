psoroka 2 godziny temu Oceniono 30 razy 28

W psychologii takie zjawisko określane jest mianem dysonansu poznawczego - choć WSZYSTKIE okoliczności świadczą o tym, że cała rzekoma inwestycja to iluzja, poważni ludzie, chcąc w nią wierzyć, odnoszą się do niej jak do czegoś realnego i szukają kolejnych coraz bardziej absurdalnych wytłumaczrń, dlaczego nie ma nie tylko przelewu, ale nawet jego potwierdzenia i dlaczego w ich ocenie umowa nadal jest w mocy.



Mogliby po prostu napisać (tak klub, jak i dziennikarze); „Szanowni Państwo, wszystkie okoliczności wskazują na to, że padliśmy ofiarą ludzi nieuczciwych. Na tym kończymy temat”.