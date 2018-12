Pierwszym, nienależącym do wspomnianej siódemki, piłkarzem, który złożył podobny wniosek był Kamil Wojtkowski. W stosunku do niego, zdaniem "Przeglądu Sportowego", Wisła długi już uregulowała. Jego sprawa była jednak tylko początkiem serii kolejnych wniosków.

Wisła Kraków rozmawiała z Arseniciem

Na spłatę należności, w pierwszej kolejności czeka Zoran Arsenić, który wniosek złożył tuż po Wojtkowskim. Jego strata byłaby dla Wisły tragiczna w skutkach. Po pierwsze - jest on bowiem wartościowym piłkarzem, na którym można zarobić, po drugie - jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez 3,5 roku i nawet odejście do innego zespołu, w przypadku winy po stronie Wisły, nie zwolni krakowskiego klubu ze spłaty umowy do samego końca. Arsenić chce jednak pomóc swojemu pracodawcy, choć obecnie nie do końca wiadomo, kto nim jest. - Wisła Kraków jest na pierwszym miejscu. Jestem w kontakcie z nowymi właścicielami, rozmawiałem już z panem Adamem Pietrowskim. Jesteśmy gotowi dać tym ludziom trochę czasu, ale nie możemy już długo czekać, bo piłkarze i tak wykazali się dużą dozą cierpliwości - przyznał Branko Hucika, agent Arsenicia w rozmowie ze sportdziennik.pl.

Poza Arseniciem wnioski o spłatę należności złożyli także inni klienci Huciki - Marko Kolar i Tibor Halilović. Oni, podobnie jak czterech innych piłkarzy, dokumenty przesłali nieco później, dzięki czemu Wisła ma jeszcze kilka dni na zapłacenie im zaległych pensji.