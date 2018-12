Ostatnie tygodnie na Reymonta naznaczone były oczekiwaniem: najpierw na potencjalnego nabywcę akcji klubu, później na finalizację negocjacji i ostatnio – na pieniądze. Od kilku dni Wisłą Kraków rządzą biznesmeni Vanna Ly oraz Mats Hartling wspierani przez polskiego agenta Adama Pietrowskiego. To on jest głosem zagranicznego duetu inwestorów. Jeszcze w piątek Pietrowski zapewniał Onet, że „bank w Luksemburgu potwierdzi przelew w godzinach popołudniowych lub wieczornych”. W tym czasie Vanna Ly miał znajdować się w samolocie lecącym do Nowego Jorku. Nie wiadomo, czy pochodzący z Kambodży Ly tam doleciał, ale według naszych ustaleń na konto Wisły nie dotarł zapowiadany przelew na kwotę 12 mln zł.

Wisła Kraków czekała na przelew

W piątek w Wiśle trwało nerwowe oczekiwanie na przelew. Pieniądze nie zostały jednak zaksięgowane ani do godziny 12, ani 15, ani 18. Gdy niedługo przed godzinie 23 po raz ostatni kontaktowaliśmy się z jednym z przedstawicieli Towarzystwa Sportowego, usłyszeliśmy od niego, że do tej pory nie ma nowych informacji o dotarciu przelewu lub jego potwierdzenia.

Według byłego już członka zarządu Wisły SA Daniela Gołdy, z którym rozmawialiśmy przed spotkaniem Ly, Hartlinga i Pietrowskiego z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, warunkowa umowa sprzedaży akcji została skonstruowana w taki sposób, aby w wypadku braku dokonania przelewu do 28 grudnia 2018 roku porozumienie mogło zostać rozwiązane. Gdyby sytuacja potoczyła się zgodnie z czarnym scenariuszem, akcje Wisły miałyby wrócić do rąk TS. Z drugiej strony z klubu płyną przeczące temu informacje: brak przelewu na czas nie poskutkuje jednostronnym rozwiązaniem umowy (a właściciele wciąż będą mieli furtkę).

Tą furtką rzekomo ma być potwierdzenie wykonania przelewu, które podobno ma wystarczyć ludziom Towarzystwa Sportowego, by na zapowiadane pieniądze poczekać jeszcze kilka dni.

Potwierdzenie do piątku czy do soboty?

Gdy stało się jasne, że 12 mln zł w piątek nie dotrze, zaczęły pojawiać się kolejne doniesienia. Między innymi o tym, że przelew faktycznie miał zostać zrealizowany do 28 grudnia, ale potwierdzenie władze TS mogą otrzymać do końca następnego dnia, czyli do soboty. Jak potwierdził jeden z pracowników Towarzystwa, nawet brak tego potwierdzenia prawdopodobnie i tak zakończy się oczekiwaniem do poniedziałku, kiedy po weekendowej przerwie pracę wznowią banki. To właśnie wtedy okaże się, czy nowi właściciele faktycznie wywiązali się ze złożonych obietnic.

Sarapata rezygnuje, Michlowicz zostaje

W klubie wciąż nie ma pieniędzy, a na dodatek powstaje coraz większy chaos. Od kilku dni w zarządzie Wisły SA nie ma prezes Marzeny Sarapaty, która podała się do dymisji. W piątek Sarapata zrezygnowała także z zarządzania Towarzystwem Sportowym, które do tej pory było właścicielem piłkarskiej Wisły. Ze stanowiska wiceprezesa TS – wbrew doniesieniom – nie zrezygnował Szymon Michlowicz. Przez kilka godzin nie dało się jednak tego potwierdzić, bo problem ze skontaktowaniem się z Michlowiczem miała nawet rzeczniczka prasowa Wisły Iwona Stankiewicz. Okazało się, że w czasie kluczowych dla klubu dni ten przebywa w górach. Już wiadomo jednak, że na razie Michlowicz pozostanie w czteroosobowym zarządzie TS. Poza nim zasiadają w nim Dorota Gburczyk-Sikora, Łukasz Kwaśniewski i Rafał Wisłocki. I to oni przez kolejne dni będą odpowiedzialni za wypatrywanie wyczekiwanego od dawna przelewu.