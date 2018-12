Tuż przed świętami Sarapata ustąpiła z funkcji prezesa Wisły SA, a w piątek złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu TS Wisła Kraków.

Zastąpi ją Adam Pietrowski, czyli piłkarski menadżer, który ściągnął do Krakowa dwóch biznesmenów. Są to: Ly Vanna oraz Mats Hartling, a ich firmy - Alelega i Noble Capital Partners - mają przejąć klub od Towarzystwa Sportowego Wisła.





Mają przejąć, bo wciąż nie przelali pieniędzy. Wisła czeka na przelew do północy w piątek. Na koncie krakowskiego klubu powinno pojawić się 12,2 mln złotych potrzebne na uregulowanie najpilniejszych zaległości. Jeśli tak się nie stanie, umowa z nowymi inwestorami nie będzie wiążąca. Piłkarze, czekający od lipca na pensje, na razie pieniądze dostali jedynie od kibiców.

I choć Wisła wciąż nie zna swojej przyszłości, to klub obserwuje kilku zawodników, których zimą mógłby ściągnąć. - Chcemy regularnie grać na europejskiej arenie i walczyć o mistrzostwo Polski. W tym sezonie celem jest zajęcie miejsca w pierwszej czwórce. Zimą planujemy trzy, cztery transfery - oświadcza Adam Pietrowski, tymczasowy prezes Wisły.

Wisła Kraków nie zapłaciła wciąż miastu

Na przelew od Wisły czeka wciąż miasto Kraków. Początkowo klub miał do 19 grudnia zapłacić 123 tys. złotych za wynajem stadionu na spotkanie z "Kolejorzem". Miasto zgodziło się ostatecznie odroczyć termin płatności do 27 grudnia. - Do tej chwili na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie wpłynęła płatność za wynajem stadionu za mecz z Lechem Poznań - powiedział Łukasz Mrugalski, Kierownik Zespołu Marketingu w krakowskim ZIS-ie.