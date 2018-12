Polscy kibice powinni pamiętać Serba, bo w latach 2001-2003 prowadził Legię Warszawę i zdobył z nią mistrzostwo Polski w 2002 roku. W nowym klubie ma za zadanie awansować do drugiej ligi chińskiej. Zhenjiang Huasa zajmuje obecnie siódmą lokatę w tabeli trzeciej ligi. Zespół musi znaleźć się w najlepszej czwórce, aby zagrać w barażach.

Dragomir Okuka, czyli trener, który potrafił "opi****ć zawodników"

- Potrafił opier... każdego, nawet zawodników z najwyższej półki w klubowej hierarchii. Byłem kapitanem, ale nie odczuwałem z tego tytułu żadnych szczególnych względów. To go odróżniało od Dariusza Wdowczyka - też bardzo wymagającego trenera, który jednak w szatni raczej nie tykał najważniejszych zawodników, potrafił za to porządnie nawrzeszczeć na chłopaków z drugiego rzędu - mówił o nim kilka lat temu Cezary Kucharski, były piłkarz Legii.

I dodał: - Za moich czasów Okuka potrafił nas wszystkich stawiać na baczność. Jeśli ktoś się sprzeciwiał, nie było zmiłuj. Ale nie był typowym zamordystą. Za jego czasów nie przegraliśmy 33 meczów z rzędu. Tego nie dałoby się osiągnąć samym strachem - dodaje Kucharski.