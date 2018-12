Do piątku do północy nowi właściciele Wisły Kraków są zobowiązani przelać na konto klubu 12,2 mln złotych. Z kwoty tej mają zostać w pierwszej kolejności opłacone wszystkie zaległe wynagrodzenia piłkarzy "Białej Gwiazdy". Do jednego z zawodników pensja została już wysłana. Jak informuje "Przegląd Sportowy", w czwartek na zlecenie Matsa Hartlinga, reprezentującego Noble Capital Partners, mniejszościowego akcjonariusza Wisły, wykonany został przelew, którym spłacono zaległości wobec Kamila Wojtkowskiego.

Wisła Kraków spłaciła Wojtkowskiego z przychodów meczowych

20-letni pomocnik wysłał już do krakowskiego klubu wezwanie do zapłaty zaległych wynagrodzeń. Gdyby pieniądze nie zostały mu przelane, Wojtkowski miały prawo rozwiązań kontrakt z "Białą Gwiazdą" z winy klubu. Byłym zawodnikiem Pogoni Szczecin interesuje się Jagiellonia Białystok, do której mógłby wówczas trafić za darmo.

Pieniądze, które trafią na konto Wojtkowskiego, pochodzą najprawdopodobniej z przychodów z dnia meczowego za spotkanie z Lechem Poznań z dnia 21 grudnia (0:1), a nie ze środków własnych nowych właścicieli klubu. Wiśle bardzo zależało na szybkim uregulowaniu zobowiązań wobec pomocnika, bo uchodzi on za wielki talent i w przyszłości może być sprzedany za dużą kwotę. Jak informuje "PS", wezwanie do zapłaty prócz Wojtkowskiego złożyło także kilku innych piłkarzy - w tym m.in. Chorwat Marko Kolar. Ich terminy wezwań kończą się jednak dopiero w 2019 roku.

20-latek to nie jedyny piłkarz, który otrzymał już zaległe pieniądze od Wisły Kraków. W grudniu podobne przelewy wysłano do Dawida Korta i Jesusa Imaza.

Wisła Kraków nie zapłaciła wciąż miastu

Na przelew od Wisły czeka wciąż miasto Kraków. Początkowo klub miał do 19 grudnia zapłacić 123 tys. złotych za wynajem stadionu na spotkanie z "Kolejorzem". Miasto zgodziło się ostatecznie odroczyć termin płatności do 27 grudnia. - Do tej chwili na konto Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie wpłynęła płatność za wynajem stadionu za mecz z Lechem Poznań - powiedział Łukasz Mrugalski, Kierownik Zespołu Marketingu w krakowskim ZIS-ie.