slynny.ciemnowidz.2 pół godziny temu

ciekawi mnie czy to p. Pietrowski poinformował p. Wołosika o wpłynięciu pieniędzy?

poczekałbym do poniedziałku i zapytał zainteresowanych czy dostali zaległe wynagrodzenia.

chyba że p. Wanna ma rachunek w tym samym banku co TS Wisła , to przelew realizowany jest natychmiast , ale wtedy kasa byłaby w piątek na koncie klubu.

i jeszcze jedno - czy p. szwed zapłacił już agencji pracy tymczasowej za wypożyczenie kambodżańskiego księcia w stroju z epoki do zgrabnej pracy biznesmena? , czy agencja też musi poczekać?