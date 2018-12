"W zeszłym tygodniu został powołany do zarządu piłkarskiej Ekstraklasy. W kontrakcie zapewnił sobie możliwość dalszego prowadzenia biznesu. Niedługo przeniesie się do gabinetu wiceprezesa. Nie wiadomo, za jakie pieniądze, ale to pensja z czterema zerami. Po odejściu z Orlenu doradzał władzom Legii" - czytamy na łamach "Polityki".

Dziennikarze tygodnika twierdzą, że Mastalerek znalazł się w zarządzie Ekstraklasy, dzięki ingerencji partii Prawo i Sprawiedliwość. "Jak się dowiedzieliśmy, prezes PiS dał zielone światło dla prezesury Mastalerka w Ekstraklasie i znak, że wyciąga rękę do byłego rzecznika" - pisze "Polityka".

Co ciekawe, nominacja Mastalerka na wiceprezesa Ekstraklasy zbiegła się w czasie z ogłoszeniem, że od kolejnego sezonu (przez dwa lata) Telewizja Polska będzie miała prawa do transmitowania najciekawszych spotkań Ekstraklasy. "Kurski kupił prawa od Ekstraklasy za ok. 50 mln zł. A już w lipcu Mateusz Morawiecki zezwolił, by Totalizator Sportowy i PKO Bank Polski rozpoczęły trzyletnią współpracę sponsorską z Ekstraklasą za ok. 42 mln zł" - zaznacza "Polityka". To kolejny przypadek, w którym politycy PiS "obsadzają" stanowiska w polskim sporcie. Jak zauważa portal sportowefakty.wp.pl, czterech członków tej partii zasiada w Polskim Komitecie Olimpijskim.

Kim jest Marcin Mastalerek?

Mastalerek, to były poseł PiS, który w 2015 roku został usunięty z funkcji rzecznika prasowego partii. W 2015 roku 34-latek wdał się w konflikt z Jarosławem Kaczyńskim. Podczas kampanii Andrzeja Dudy, szef PiS-u podjął decyzję o nieumieszczaniu Mastalerka na listach wyborczych. Jak informował portal wp.pl, konflikt z Kaczyńskim był spowodowany innym konfliktem - z Jackiem Kurskim. Mastalerek miał nie zgadzać się na pomysły obecnego prezesa TVP.

Ostatecznie, po odejściu z PiS, Mastalerek został dyrektorem komunikacji korporacyjnej PKN Orlen. "Przyjąłem nowe wyzwanie" - mówił. Nieoficjalne źródła mówią o tym, że nowy wiceprezes Ekstraklasy, od jakiegoś czasu "podpowiada" i doradza prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Miał on stać m.in. za pomysłem referendum dotyczącego zmian w Konstytucji.