Letniowski to pomocnik pierwszoligowej Bytovii. W tym sezonie na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 19 spotkań, w których strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. Do tego dołożył dwa występy w Pucharze Polski. Letniowski bardzo szybko pnie się po szczeblach ligowych. Wiosną bieżącego roku grał jeszcze w trzecioligowym Bałtyku Gdynia, dla którego strzelił 10 goli i zaliczył tyle samo asyst. Jedną z jego największych zalet jest dobre uderzenie z dystansu. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 50 tys. euro.

Nawałka nie chce Raduta, Lech pozyska Letniowskiego

20-latek w poznańskim zespole prawdopodobnie zastąpi Mihaia Raduta. Rumuński rozgrywający zimą najprawdopodobniej odejdzie z Lecha, by wzmocnić Dinamo Bukareszt. 28-latek miałby pomóc drużynie Mircei Rednica w walce o utrzymanie. Ze zgodą na sprzedaż piłkarza prawdopodobnie nie będzie problemu, ponieważ Nawałka i tak nie widzi go w swoich planach. Odkąd były selekcjoner objął drużynę Kolejorza, Rumun zagrał tylko w jednym spotkaniu.