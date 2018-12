eend 9 minut temu 0

O czym ten gościu bredzi? a pieniądze na koncie Wisły są? Wczoraj o północy minął termin uregulowania pierwszej transzy którą panowie "mylionierzy" mieli wpłacić? I od tego trzeba zacząć.Dla przypomnienuia, media podawały: zadłużenie bieżące klubu to ok. 32 mln.zł. , zadłużenie długoterminowe (pewnie jakieś pożyczki Sarapaty)ok. 29 mln.zł. do tego te "zakupy". Czy panowie na łeb upadli czy idą po bandzie? Przecież chodzi wyłącznie o bardzo atrakcyjne tereny deweloperskie a nie żaden klub, piłkę. Kto tu z kogo chce robić idiotę? Nie wiem tylko w jakim celu prof. Majchrowski z nimi w ogóle rozmawiał...