Ukochana Macieja Makuszewskiego umieściła w czasie Świąt na swoim koncie na Instagramie film, na którym jej mąż miał na sobie koszulkę Jagiellonii Białystok ze swoim nazwiskiem na plecach. Wywołano to spore zamieszanie wśród kibiców Lecha Poznań, którzy zaczęli się zastanawiać, jak mają to interpretować. Część z nich była wściekła na piłkarza, bo uznała, że ten przenosi się do Białegostoku. Tym bardziej, że Makuszewski występował już kiedyś w zespole z Podlasia. Skrzydłowy "Kolejorza" postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Maciej Makuszewski w koszulce Jagiellonii Białystok Instagram

- Koszulka Jagiellonii to był prezent świąteczny od szwagra, a że to zdjęcie wywoła takie kontrowersje, nie wiedziałem. Do Jagiellonii na razie nie wracam. Jeśli uraziłem kibiców Lecha, to przepraszam. Nie taki miałem cel - tłumaczył Makuszewski w rozmowie z "Gazetą Współczesną".

29-letni zawodnik grał w drużynie Jagiellonii Białystok w latach 2010-2012. W tym sezonie w barwach Lecha wystąpił w 20 meczach, w których nie strzelił gola, ale zaliczył osiem asyst. Makuszewski ma na koncie pięć spotkań w reprezentacji Polski, w których zanotował jedną asystę.