CSKA Moskwa wyciąga pomocną dłoń bratniemu klubowi CSKA Legia Warszawa. Chce zapłacić €8 milionów za nikogo (czyli Szymańskiego).



Ale to nie tylko pomocna dłoń ideologicznych braci. To najwyraźniej dofinansowanie stojącej na skraju bankructwa Legii ze strony prawdziwych właścicieli tego klubu. Czyli rusko-WSI-owej mafii (Kulczyk to był ruski pachołek).

Miodusek i Leśniodorek to słupy mafii. Sami kasy nie mieli (bo skąd?), stanowili tylko twarze tranzakcji. Consigliere mafii.



Teraz jedynie Leśnodorski dostał trochę milionów po tym jak go wykopano. Więc jak nowobogacki kupił sobie drogi rowerek i wypożycza czasem helikopter lub prywatny samolot, żeby sobie poszpanować (jak to mają w zwyczaju synowie króla cygańskiego). O koralikach na szyji nie wspomnę.