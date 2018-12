Szymon Żurkowski obserwowany przez Turków

Szymon Żurkowski od wielu miesięcy jest przymierzany do silniejszych klubów z Europy. Tym razem pomocnikiem Górnika Zabrze interesuje się Galatasaray Stambuł. Zdaniem tureckich mediów, Żurkowski miałby być jednym z dwóch-trzech transferów klubu ze Stambułu w najbliższym zimowym oknie transferowym. Zabrzanie mieliby otrzymać za 21-latka 2,3 mln euro.

Żurkowski to jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. Powoływany już do pierwszej reprezentacji, występuje także w kadrze u21. Od wielu miesięcy spekuluje się na temat jego ewentualnego transferu m.in. do Serie A. Interesuje się nim podobno nawet Juventus.

Szymon Żurkowski o transferze

- Słyszałem, że kilka propozycji było, ale nie znam nazw klubów. O tych ofertach wie tylko prezes Bartosz Sarnowski i mój menadżer Jarek Kołakowski. Może to zabrzmi śmiesznie, ale jeśli pojawi się coś konkretnego, to ja dowiem się o tym jako ostatni. Chciałbym tylko, aby z mojego transferu byli zadowoleni wszyscy: klub, agent i ja sam – deklarował Żurkowski w niedawnej rozmowie ze Sport.pl

Kontrakt 21-latka z Górnikiem Zabrze obowiązuje do końca czerwca 2020 roku. Zabrzanie są świadomi, że nie będą w stanie zatrzymać zdolnego piłkarza, ale liczą, że uda im się go drogo sprzedać.