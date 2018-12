NC+ i Telewizja Polska będą przez dwa najbliższe sezony transmitować rozgrywki Lotto Ekstraklasy. Kontrakt został oficjalnie podpisany na początku grudnia na uroczystej konferencji prasowej zorganizowanej w Serocku. Nowa umowa oznacza, że jedno spotkanie w kolejce będzie transmitowane na żywo w telewizji otwartej. Zmianie ulegną godziny rozgrywania meczów.

Według szacunków za te prawa TVP zapłaci między 40 a 50 mln złotych. Dodatkowe 170-180 mln za komplet spotkań wyłoży nc+ posiadający u nas prawa do najwyższej klasy rozgrywkowej od 1995 roku. W sumie zatem kluby dostaną sporo większe pieniądze niż ostatnio (było to ok 150 mln za sezon) i dodatkowo będą eksponowane przed wielomilionową widownią (mecze w TVP1 lub TVP2, ewentualnie w również nadającym naziemnie TVP Sport). Wartość dwuletniego kontraktu to 500 milionów złotych.

W rozmowie z "Katowickim Sportem" prezes Ekstraklasy SA., Marcin Animucki, stwierdził, że na razie nie można spodziewać się zmian w formacie rozgrywek. Jednocześnie nie wykluczył takich zmian za trzy sezony, kiedy zacznie obowiązywać kolejna umowa telewizyjna.

– Najpierw trzeba zobaczyć, jaki wpływ na nasze rozgrywki będzie miała telewizja otwarta. A potem – poznać kalendarz międzynarodowy, którego z oczywistych względów jeszcze nie ma. Co nie zmienia faktu, że podział na rundę zasadniczą i rundę finałową podoba się obu nadawcom telewizyjnym, którzy związali się z nami w nowym cyklu - powiedział Animucki.

- Większość klubów także nie zgłasza sprzeciwu wobec obecnego formatu, a kibice dostają na finiszu największe emocje. Dlatego trzeba spokojnie i poważnie zastanowić się nad kształtem rozgrywek od połowy 2021 roku, między ESA 30 i ESA 37 jest bowiem kilka wariantów pośrednich. Okazało się, że w obecnych czasach w grudniu pod naszą szerokością można grać w piłkę, a maty przeciwdeszczowe i przeciwśniegowe – które jako spółka zapewniliśmy klubom – pozwalają w dobrym stanie zachować murawy - dodał.

Animucki poinformował też, że istnieje realne szansa na to, by ekstraklasa gościła w telewizji publicznej już od lutego 2019 roku. - Na dziś mogę powiedzieć, że nc+ i TVP dostały zielone światło, aby nasza ligowa piłka pojawiła się w telewizji otwartej już od lutego. Jest zatem szansa, jeśli stacje się porozumieją, żeby już od pierwszej rozegranej w 2019 roku kolejki jeden mecz Lotto Ekstraklasy był w każdy weekend dostępny w publicznej telewizji.