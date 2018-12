Powtarzalność – najtrudniejsze słowo w ekstraklasie. Wszystko się tu ciągle zmienia, utrzymanie rozpędu przez cztery-pięć kolejek z rzędu to już wyczyn. Wystarczą kontuzje, zmęczenie graniem co trzy dni, przerwa na reprezentację i już poszukiwania zwycięskiej formuły zaczynają się od nowa. Ale powszechna opinia o braku stylu i o tym, że „w tej śmiesznej lidze wszystko jest przypadkowe” jest dla wielu drużyn krzywdząca. Da się w tej lidze rozpoznać rękę trenera, nawet jeśli ich dzieła mają krótki termin ważności. Często widać dobre przygotowanie do meczów, choć czasem efektem tego dobrego przygotowania jest trudny do oglądania klincz. Ścierają się w lidze dwie tendencje: z jednej strony pragmatyzm, z drugiej gra kombinacyjna. Pierwszy wybór wcale nie oznacza pójścia na łatwiznę, tak samo jak drugi nie jest z góry skazany na porażkę.

Stokowiec, wyrachowany strateg

Póki co praktyczne spojrzenie na futbol wygrywa z koronkowym rozegraniem: chłodna kalkulacja, taktyka doskocz-odskocz, sprawne odbudowywanie ustawienia. Wystarczy rzucić okiem na tabelę i serie wygranych poszczególnych zespołów. Prym w tym zestawieniu zdecydowanie wiedzie Lechia. „Pragmatyzm” to mógłby być synonim dla „styl Lechii”. Nie oznacza to jednak, że sztab szkoleniowy włożył mniej pracy w przygotowanie poszczególnych zawodników. Wręcz przeciwnie, tu przede wszystkim chodzi o konsekwencję. Lechiści nie zmieniają stylu gry w momencie, gdy pojawiają się problemy. Uparcie grają swoje i głównie dzięki temu notują zwycięstwo za zwycięstwem (tylko dwie porażki i sześć remisów).

Trener Stokowiec postawił na futbol prosty, ale z naciskiem na pełną koncentrację i dobrą organizację. Podanie z linii obrony w kierunku flanki ma być maksymalnie dopieszczone, moment startu skrzydłowego dopracowany co do sekundy. I fakt, często wieje nudą, ale przynajmniej jest skutecznie.

Decyzja o wcieleniu się w rolę wyrachowanego stratega nie była przypadkowa. Szkoleniowiec świetnie wykorzystuje indywidualności (i to również ma wpływ na wyniki), głównie Flavio Paixao i Lukasa Haraslina. Drużyna pracuje na ich swobodę, zwłaszcza środkowa strefa. Chociaż gdańszczanie preferują prosty futbol, to bardzo dużą wagę przykładają do odbudowy ustawienia po stracie. Tutaj do akcji wkracza duet Łukasik-Kubicki, który reguluje odległości, co sprawia, że bez spadku jakości pole gry jest poszerzane lub zawężane wedle potrzeb. Zawodnicy wzajemnie się uzupełniają, co doskonale widać przy strzałach z dystansu i ryglowaniu obrony.

Lechia bardzo dobrze przygotowuje sie do meczu. Umie odsłonić słabe strony rywala i wykorzystać te słabości. Brzmi to jak banał, ale wystarczy przypomnieć sobie spotkanie z Arką, gdy Haraslin i Michalak bez trudu wygrywali pojedynki z Marciniakiem i Sochą. Przykłady można mnożyć. Dlatego tak często podopieczni trenera Stokowca bazują na dynamicznym doskoku i równie szybkim przeniesieniu ciężaru gry.

Sa Pinto: pragmatyzm w przeszkadzaniu, więcej cierpliwości w tworzeniu

Cierpliwość i mądre wyczekiwanie na ruch przeciwnika nie jest jedynie domeną gdańskiej Lechii. Podobne piłkarskie wartości wyznają w Warszawie. Zresztą te prawidłowości można było zauważyć niecały miesiąc temu w spotkaniu obu zespołów, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Zarówno jedna, jak i druga strona wolała oddać inicjatywę i skoncentrować się na sprawnym przesuwaniu formacji – odcinaniu stref, zawężaniu pola manewru – co sprawiło, że starciu zdecydowanie brakowało płynności.

Pragmatyzm po warszawsku jest nieco inny niż pragmatyzm gdański. Różnicę widać choćby w momencie wprowadzenia piłki do gry/. Podopieczni trenera Stokowca raczej konsekwentnie trzymają się prostych środków, z pominięciem rozegrania od linii obrony, podczas gdy warszawiakom zdarza się grać krótkimi podaniami w środku pola. Dużą rolę w środkowym sektorze odgrywa Cafu, który działa jako łącznik, całkiem podobnie jak duet Łukasik-Kubicki w Lechii, tylko znacznie częściej próbuje przyspieszyć akcje krótkim podaniem na jeden kontakt.

Legioniści też rozciągają i rozrzucają grę na skrzydło, nie boją się dobrze wymierzonego pressingu i czterech-pięciu graczy w ataku. Trochę inaczej stwarzają sobie przewagę – owszem, dobrze czują się w prostym uruchomieniu flanki, ale częściej niż Lechia odchodzą od typowego pragmatyzmu na rzecz wymiany kilku podań na małej przestrzeni. Wciąż za podstawę służy szybkie odbudowywanie ustawienia. Ma być na tyle ciasno, żeby niewielkim nakładem energii dało się wyłączyć przeciwnika z gry.

Lechia i Legia: podobne style, bliźniacze problemy

Pomimo tych kilku różnic w ogólnej dynamice akcji ofensywnych, Lechię i Legię można opatrzyć taką samą etykietą. Do tego grona dobija się Cracovia, choć tam niezła organizacja gry w tyłach nie zawsze idzie w parze z efektywnością z przodu. Niemniej jednak wyrachowane podejście okazuje się być skuteczną bronią na większość drużyn w Ekstraklasie. Dają się złapać w pułapkę pozornej bierności, odpuszczają boczne sektory, zawężają linię defensywy i notują proste straty w środku pola.

Konsekwencją podobnego stylu są bliźniacze problemy. Pojawiają się głównie w starciach z zespołami, które wybrały inną ścieżkę. Nieprzypadkowo najwięcej trudności obu ekipom sprawiły Wisła Kraków, Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin.

Wyrachowana piłka napotyka ograniczenia, gdy strona przeciwna przejmuje inicjatywę i preferuje szybką grę na małej przestrzeni. Wówczas drużyna nie zawsze zdąży się przesunąć, pojawiają się większe odległości pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, reakcja wygląda na opóźnioną.

Pogoń płynie. Ale długo nie mogła ruszyć

Jasno określone zadania, kolektyw i mnóstwo cierpliwości – to jest ta druga ścieżka w Ekstraklasie, inna od wybranej przez Lechię i Legię. Obarczona znacznie większym ryzykiem, bo w doszlifowanie schematów niejednokrotnie trzeba włożyć znacznie więcej pracy. W grze kombinacyjnej wszystkie elementy muszą się zazębiać, nie ma tym samym miejsca na nawet najmniejsze przestoje. Jeden gracz w słabej formie może zniweczyć całą strategię.

Zdecydowanie najlepszym przykładem orędowników tego stylu są „Portowcy”. Niekoniecznie dlatego, że wychodzi im to najlepiej, a że pokonali bardzo długą drogę i są do pewnego stopnia wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o zarządzanie klubem. Trenerowi Koście Runjaiciowi nie podziękowano za współpracę, gdy było bardzo źle. Po sześciu kolejkach jego zespół był ostatni w tabeli, miał na koncie dwa punkty i aż dziesięć straconych bramek. W kluczowym momencie nikomu jednak nie zabrakło cierpliwości, szefowie Runjaicia wiedzieli, że warto przeczekać początkowe problemy.

W grze Pogoni przede wszystkim należy zwrócić uwagę na centrum dowodzenia w środkowej strefie i duet TOmas Podstawski-Kamil Drygas. W pewnym sensie mamy do czynienia z łączeniem stylów. Podstawski dyryguje, jest o kilka kroków przed rywalem, wybiera mniej oczywiste rozwiązania (np. mądre przerzuty na flankę) i wskazuje kierunek akcji. Drygasa jest więcej w „czarnej robocie”: odbiór, namowa do pressingu, asekuracja.

To tylko pokazuje, że każdy na boisku zna swoje miejsce, a jednocześnie każdy czuje się potrzebny. Widać to w takich prostych elementach, jak np. wprowadzenie piłki do gry, gdy Sebastian Walukiewicz i Lasza Dwali robią to pod presją przeciwnika, a ich ruch pociąga za sobą przesunięcie się centralnego sektora. Bo styl Pogoni to przede wszystkim aktywne działanie – kiedy jeden zawiązuje atak, inni robią wszystko, żeby umożliwić mu kontynuowanie akcji. Stąd taka wymienność pozycji. Oczywiście w duchu gry krótkimi podaniami na jeden kontakt.

Wisła Kraków jak kopiec termitów

Pogoń nie jest jedyną drużyną, która stara się łączyć przyjemne z pożytecznym. Całkiem podobny styl gry preferują trener Maciej Stolarczyk i jego Wisła.

W tym przypadku cechą rozpoznawczą są ciasne ustawienie i dobrze funkcjonująca środkowa strefa. Mowa oczywiście o wyraźnym podziale obowiązków na linii Vullnet Basha-Dawid Kort, który umożliwia przesuwanie się jednego bliżej flanki bez jednoczesnego odkrywania centralnego sektora (zapewniona asekuracja). W dużej mierze ten duet dźwiga całą sieć połączeń wiślackiej termitiery.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na flanki, gdzie dominuje rozegranie na jeden kontakt w trójkącie (np. Rafał Pietrzak-Martin Kostal i podłączający się Basha). Można dostrzec wyraźne tendencje w poszczególnych fazach gry: szerokie ustawienie obrony w momencie wprowadzenia piłki przechodziło w bardzo ciasne, wręcz kompaktowe ustawienie w środku pola, i znów mocno rozszerzało się w bezpośrednim ataku. Wszystko to ma odbywać się płynnie, z futbolówką przy nodze, z zakazem wybijania na oślep.

Ten ostatni element całkiem podobnie funkcjonuje w Koronie. Od wąskiego rozegrania w trójkącie w okolicach koła środkowego Korona dość sprawnie przechodzi do szerokiego ustawienia już bezpośrednio przed polem karnym przeciwnika. Trener Gino Lettieri z powodzeniem łączy dwie ścieżki: z jednej strony stara się wykorzystywać szybkie rozegranie w centralnej strefie, z drugiej jego piłkarze nie boją się oddawać strzałów z dystansu i przenosić ciężaru gry, gdy pojawia się taka możliwość. Podobnie można zestawić dużą rolę stałych fragmentów gry w kieleckiej ekipie z zawężaniem przestrzeni w okolicach 20. metra przed bramką rywala. W tym drugim przypadku zwraca uwagę rola Soriano w zgrywaniu piłki tyłem do bramki – oczywiście przy zachowaniu odpowiednich odległości.

Na rozdrożu, czyli przypadek Arki i Zagłębia

Ekstraklasa nie byłaby sobą, gdyby nie drużyny, które nadal stoją na rozdrożu. Można odnieść wrażenie, że zarówno Arka, jak i Zagłębie Lubin zdecydowanie bardziej preferują grę kombinacyjną, ale w większości meczów czegoś im brakuje. Przestoje pojawiają się zbyt często, żeby można było faktycznie mówić o ugruntowaniu jakiegoś kierunku.

Warto cofnąć się do spotkania gdynian z krakowską Wisłą (zwycięstwo 4:1, Biała Gwiazda bez Bashy), gdy gospodarze oddali 31 strzałów (12 celnych) i wymienili prawie 500 podań (84% dokładności). Wydawało się wówczas, że w hierarchii założeń przedmeczowych jedno z nich zostało zakreślone w czerwone kółko: ma nie być straconych piłek. Trener Zbigniew Smółka oparł swoją strategię na połączeniu wysokiego pressingu z bardzo przemyślanym ustawieniem. Dlatego ograniczenie pola gry rywalowi było zaledwie częścią planu – najpierw pojawiał się zorganizowany doskok do stoperów wiślaków, później pałeczkę przejmował duet Michał Janota-Adam Deja. Zawodnicy bardzo dobrze się uzupełniali, a wszystko to w kooperacji z linią ofensywy. Pierwszy znacznie mocniej udzielał się w technicznej grze, drugiego nieco więcej było w odbiorze, choć nie wahał się podłączać do ataku. Problem w tym, że Arka jest bardzo silnie podatna na przestoje, np. te wywołane roszadami w linii obrony (kontuzja Frederika Helstrupa). W Białymstoku (porażka 1:3) w pewnym sensie wpadła we własną pułapkę, gdy uparcie grała po ziemi na zmrożonej murawie, tymczasem w Zabrzu (1:1) jedynym graczem, który faktycznie realizował swoje zadania w centralnym sektorze boiska, był Nalepa.

Zagłębie: siła powtarzalnej prostoty

Natomiast Zagłębie w niedawnym starciu z Jagiellonią (zwycięstwo 4:0) udowodniło, że u nich praca jest znacznie bardziej ukierunkowana na grę kombinacyjną. Przede wszystkim zwracają uwagę boczni obrońcy (Sasa Balić, Bartosz Kopacz). Niezależnie od tego, czy ze składu wypada Maciej Dąbrowski czy Lubomir Guldan, trener bez cienia zawahania od kilku spotkań wystawia Kopacza na prawej stronie, która jest z założenia dość ofensywnie usposobiona (dośrodkowania, ścinanie do środka). Zagłębie zdecydowanie czerpie z tego korzyści, a nie gorzej na stoperze radzi sobie 21-letni Damian Oko. Zdecydowanie mniej standardowy ruch został zastosowany w przypadku Balicia. Czarnogórzec wyjściowo gra na przeciwległym boku, ale w trakcie ataku regularnie otrzymuje zadania w tych miejscach boiska, w których poruszają się Patryk Tuszyński lub Filip Starzyński.

Tak zestawiona linia obrony nie miałaby szans na sprawne działanie, gdyby nie bardzo dobra organizacja całej drużyny. Lubinianie w wyżej wspomnianym meczu z Jagiellonią grali bez typowego defensywnego pomocnika (duet Filip Jagiełło-Bartosz Slisz), który ryglowałby tyły, a mimo wszystko świetnie radzili sobie z ich zabezpieczaniem. Cała ekipa brała udział w działaniach obronnych, cała przechodziła do ataku. Z chęcią utrzymywania się przy piłce, nawet pod presją.

Kiedy Oko opuszczał posterunek, lukę wypełniał Jagiełło albo Slisz. Jeśli Balić stracił kilka sekund przy powrocie, Oko nie wahał się i przesuwał do bocznego sektora, żeby zminimalizować ryzyko. Wówczas nie martwił się o pozostawienie po sobie dziury, bo ustawienie było na tyle ciasne, że zawsze ktoś zdążył zająć jego miejsce. Tym samym wypracowany został prosty schemat, ale u nas właśnie tego typu prostota dość mocno kuleje. Jednocześnie trener Ben van Dael zasłużył na kredyt zaufania i utrzymał posadę pierwszego szkoleniowca Zagłębia Lubin, mimo że początkowo miał być rozwiązaniem tymczasowym.

Do Ekstraklasy dość mocno przylgnęła łatka ligi, w której wszystko dzieje się tymczasowo i każdy może przypadkiem wygrać z każdym. Łatka w dużym stopniu zasłużona, ale to jeszcze nie powód, by wszystkich wrzucać do jednego worka. Nawet pragmatyczne podejście jest w każdym przypadku nieco inaczej rozumiane. Przypadek zawsze będzie odgrywał rolę. Ale naprawdę nie jest tak, że trenerzy Ekstraklasy chętnie się na rolę przypadku zdają.