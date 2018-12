W sobotę Towarzystwo Sportowe przestało być właścicielem Wisły Kraków. Zarząd i Rada Nadzorcza złożyły rezygnację, a zastąpią ich osoby z nadania nowych właścicieli. 60 procent dla funduszu Alelega, zarejestrowanego w Luksemburgu, z kapitałem z Kambodży. 40 procent dla zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii Noble Capital Partners. Tak ma wyglądać podział akcji po zmianie właściciela. Nowi inwestorzy - Francuz kambodżańskiego pochodzenia Ly Vanna i Szwed Mats Hartling - od czwartku przebywają w Krakowie.

"Wisła Kraków była/jest zarządzana przez dyletantów"

- Zadłużenie Wisły we Włoszech nikogo by nie zdziwiło, rzecz absolutnie do wyprowadzenia. Zdziwiłoby Włochów i to mocno, że klub z taką tradycją i rangą jest/był zarządzany przez totalnych dyletantów - napisał Zbigniew Boniek. I dodał, że jeszcze w czerwcu Wisła znajdowała się w dobrej sytuacji. - W czerwcu 2018 sytuacja Wisły nie była wcale zła, popłacone były wszystkie zobowiązania zgodnie z wymogami licencyjnymi. Pytanie jest- co się w tym klubie stało jesienią? Gdzie wywiało kasę? - pyta prezes PZPN.

Wymagający jak najszybszej spłaty dług wynosi obecnie 22,6 mln zł (łącznie to niecałe 30 mln zł, ale część wierzytelności jest zabezpieczona pieniędzmi z praw telewizyjnych). Wisła zalega również z wypłatami dla swoich zawodników od kilku miesięcy, dlatego mogą oni rozwiązać umowy z winy klubu. Ostatnio znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej piłkarzy Wisły wsparli kibice, zbierając prawie 50 tysięcy złotych. Długi mają spłacić nowi właściciele, a jeśli tego nie zrobią, legendarny polski klub może wylądować nawet w czwartej lidze. Dodatkowo w grę wchodzi jeszcze zadłużenie długoterminowe, które przekracza 40 milionów złotych - ale nie ma ono wpływu na to, czy Wisła dostanie licencję na grę w ekstraklasie.