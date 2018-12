Jagiellonia Białystok 2018 rok w ekstraklasie skończyła na 4. miejscu z 33 punktami. Tyle samo ma trzeci Lech Poznań. Pierwsza Lechia Gdańsk ma 42 punkty, natomiast druga Legia Warszawa 39 punktów. Jagiellonia podejdzie jednak do rundy rewanżowej i walki o mistrzostwo Polski odmieniona.

Jagiellonia Białystok pozbywa się czterech piłkarzy

Czterech piłkarzy znalazło się na liście transferowej. To Cillian Sheridan, Łukasz Burliga, Mateusz Machaj i Lukas Klemens. Wszyscy zostali poinformowani o tej decyzji przez trenera Ireneusza Mamrota. Sheridan po świetnym początku "kolejne miesiące miał zdecydowanie słabsze", czytamy na stronie Jagiellonii. W 62 meczach strzelił 20 goli i zaliczył cztery asysty. Burliga rozegrał 84 spotkania, strzelił dwa gole i zaliczył pięć asyst. Za to Klemenz i Machaj przyszli przed obecnym sezonem, ale nie byli w stanie przebić się do wyjściowego składu. Niewykluczone, że odejdzie również Ivan Runje, który ma ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Trener Mamrot został zapytany o to, jak duże zmiany zajdą w drużynie zimą. - To będzie prawdopodobnie największa liczba zmian od momentu mojego przyjścia do Jagiellonii. Taki jest nasz cel - stwierdził szkoleniowiec wicemistrzów Polski. Uznał, że zdobyte 33 punkty "to nie jest zły dorobek, biorąc pod uwagę, że łączyliśmy grę w lidze z pucharami".